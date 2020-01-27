Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением по поводу возможного включения Екатерины Глазыриной в состав команды на чемпионат мира.

Ранее глава СБР Владимир Драчев отметил, что кандидатура Глазыриной рассматривается, однако есть некоторые нюансы. Вероятно, специалист имел в виду допинговое прошлое спортсменки. По мнению Драчева, пока основным кандидатом является Анастасия Поршнева.

«Я согласен с мнением по Глазыриной. Куда предпочтительнее, конечно, Настя Поршнева», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, чемпионат мира будет проходить в итальянском Антхольце в период с 13 по 23 февраля. Ранее сборная России установила антирекорд, не завоевав ни одной медали в 26 гонках подряд.