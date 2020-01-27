Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал поражение от швейцарца Стэна Вавринки в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Медведев признался, что рассчитывал пройти как можно дальше, поэтому поражение стало для него тяжелым. Россиянин отметил, что сумел взять себя в руки после сложного первого сета, но в третьей партии ему не хватило удачи.

«В пятом сете он меня вообще можно сказать «убил». Были шансы вернуться в игру, но он показал очень хороший теннис и победил», — заявил Медведев в интервью Eurosport.

Напомним, в четвертьфинале Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым, который выбил из борьбы россиянина Андрея Рублёва.