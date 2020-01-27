Российский биатлонист Антон Бабиков оценил свое физическое состояние на соревнованиях в Ижевске, которые являются отбором на чемпионат Европы.

Спортсмен отметил, что во втором спринте у него не хватило сил на последний круг и было западание скорости. Бабиков пояснил, что уже два года он сталкивается с тем, что не может нарастить скорость на последнем круге.

По словам биатлониста, такая тенденция наблюдается не только у него, но и у других членов команды, однако это можно исправить тренировками.

«Мы все в какой-то степени разленились, поверили, что можно тренироваться на 40% меньше, якобы аккумулируя энергию», — сказал Бабиков, слова которого приводит «Матч ТВ». Однако, по мнению спортсмена, практика показывает, что это неправильное решение.

«Нужно сильнее насиловать себя летом. Мы это делали, и надо снова к этому приходить», — сказал биатлонист.