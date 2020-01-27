Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы полузащитника Бауыржана Исламхана продолжить карьеру в «Зените». Игрок находился на просмотре в петербургской команде и принял участие в товарищеском матче против «РБ Зальцбург».

Орлов невысоко оценил игровые качества Исламхана и отметил, что переучить 27-летнего футболиста уже невозможно. «Когда он был под прессингом, он три раза терял мяч», — отметил комментатор в эфире «ГСО Live».

По мнению Орлова, ошибка Исламхана в том, что он принимает решение, после того, как получает мяч, а не до этого. Полузащитник не стремится играть в одно касание, как это делают представители элиты европейского футбола, уверен Орлов.

«Поэтому, при всём уважении к Исламхану, шансов зацепиться за „Зенит“ у него нет. Сейчас он улетел в Казахстан», — сказал Орлов.

Ранее стало известно, что в случае неудачи трудоустройства в «Зените» Исламхан сможет играть в Казахстане только за алматинский «Кайрат» по договоренности с руководителем клуба Кайратом Боранбаевым.