Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему приняла участие в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Она сообщила, что намерена принять участие в командном спринте на чемпионате мира в 2021 году.

Йохауг заняла 17-е место в спринте, но осталась довольна своим результатом. «Показала, что могу хорошо бежать и в прологе, и в четвертьфинале. Мне некого винить, лыжи были отличными», сказал норвежка, слова которой приводит TV2.

По ее мнению, на чемпионате мира командный спринт будет актуальнее, чем индивидуальный.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в немецком Оберстдорфе в период с 24 февраля по 7 марта 2021 года.

На данный момент Йохауг возглавляет общий зачет Кубка мира, на второй строчке располагается Наталья Непряева, на третьей — Хейди Венг.