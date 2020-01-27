Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер встретится с представителем США Теннисом Сандгреном в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится сегодня, 28 января, и начнется не раньше 6:30 по московскому времени.

Спортсмены встретятся на корте «Род Лейвер Арена», их матч начнется после того, как определится победитель противостояния Эшли Барти — Петра Квитова.

В третьем круге Australian Open Сандгрен, который занимает 100-е место в рейтинге АТР, выбил из борьбы итальянца Фабио Фоньини, посеянного под 12-м номером. До этого он обыграл Сэма Куэрри, Маттео Берреттини и Марко Трунгельити.

Федерер в 1/8 финала оказался сильнее австралийца Ника Кирьоса, ранее он выбил с турнира Мартина Фучовича, Джона Миллмана, Филипа Крайиновича и Стива Джонсона.