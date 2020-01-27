Россияне вылетели с Australian Open, Исламхан покинул расположение «Зенита», а Юран стал главным тренером «Химок». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Медведев проиграл Вавринке на Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев вылетел в четвертом круге Australian Open, проиграв швейцарцу Стэну Вавринке. Матч продолжался пять сетов, однако удача оказалась на стороне швейцарского теннисиста. Медведев отметил, что еще ни разу в карьере не выиграл пятисетовый матч, так как пока ему не хватает опыта.

Зверев выбил Рублёва с Australian Open

Вслед за Медведевым Australian Open покинул и еще один россиянин — Андрей Рублев. Он в трех сетах проиграл немцу Александру Звереву, не сделав ни одного брейка за матч. Зверев является одним из самых неудобных соперников для Рублева: Андрей не смог обыграть его ни разу в карьере. Однако немец уверен, что уже в скором времени Рублев доберется до топ-10 рейтинга.

Исламхан покинул расположение «Зенита»

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан покинул расположение «Зенита». Игрок находился на просмотре в петербургской команды и принял участие в товарищеском матче против «РБ Зальцбург» на сборе в Катаре. Сегодня «Зенит» завершил сбор, Исламхан вернулся в Казахстан. Решение относительно его будущего пока не принято, однако Геннадий Орлов считает, что у игрока нет шансов.

Шарапова не сыграет на SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет принять участие в турнире SPb Ladies Trophy. Как сообщил гендиректор соревнований Александр Медведев, спортсменка планировала выступить в Санкт-Петербурге, однако ей помешает травма. В прошлом году Шарапова участвовала в SPb Ladies Trophy, но провела лишь один матч и снялась из-за боли в плече.

Юран возглавил «Химки»

Сергей Юран официально назначен главным тренером подмосковных «Химок». Как сообщается на официальном сайте клуба, в ближайшее время новый наставник присоединится к команде, которая в понедельник вылетела на сбор в Турцию. При этом известно, что «Химки» не ставят цель выходить в российскую премьер-лигу, так как клубу не увеличили бюджет.