Малышко: На Кубки России не поеду

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился планами на ближайшее будущее. Спортсмен не отобрался на чемпионат Европы, дважды став пятым в спринтерских гонках в Ижевске.
Малышко намерен вернуться домой и готовиться к чемпионату России. «Может быть, поеду в Европу бегать марафоны, потому что соревновательную практику нужно поддерживать. На Кубки России не поеду», — сказал Малышко, слова которого приводит «Матч ТВ».
Биатлонист добавил, что, возможно, проведет сбор в Контиолахти, ак как в Санкт-Петербурге нет нормальной трассы, несмотря на то, что погода улучшилась.
Напомним, в нынешнем сезоне Малышко выступал на декабрьских этапах Кубка мира, однако был исключен из команды за неудовлетворительные результаты и не попал даже на Кубок IBU. Затем он отказался выступать на «Ижевской винтовке».
Комментарии Развернуть