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  • 10:56,  28 января 2020
Биатлон
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Малышко: На Кубки России не поеду

Малышко: На Кубки России не поеду
Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко. Фото: Instagram Дмитрия Малышко

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился планами на ближайшее будущее. Спортсмен не отобрался на чемпионат Европы, дважды став пятым в спринтерских гонках в Ижевске.

Малышко намерен вернуться домой и готовиться к чемпионату России. «Может быть, поеду в Европу бегать марафоны, потому что соревновательную практику нужно поддерживать. На Кубки России не поеду», — сказал Малышко, слова которого приводит «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что, возможно, проведет сбор в Контиолахти, ак как в Санкт-Петербурге нет нормальной трассы, несмотря на то, что погода улучшилась.

Напомним, в нынешнем сезоне Малышко выступал на декабрьских этапах Кубка мира, однако был исключен из команды за неудовлетворительные результаты и не попал даже на Кубок IBU. Затем он отказался выступать на «Ижевской винтовке».

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