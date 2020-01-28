Малышко: На Кубки России не поеду

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился планами на ближайшее будущее. Спортсмен не отобрался на чемпионат Европы, дважды став пятым в спринтерских гонках в Ижевске.

Малышко намерен вернуться домой и готовиться к чемпионату России. «Может быть, поеду в Европу бегать марафоны, потому что соревновательную практику нужно поддерживать. На Кубки России не поеду», — сказал Малышко, слова которого приводит «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что, возможно, проведет сбор в Контиолахти, ак как в Санкт-Петербурге нет нормальной трассы, несмотря на то, что погода улучшилась.