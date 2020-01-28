«Даллас Старз» на своей арене обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме.

Во встрече принял участие российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший два очка. Во втором периоде он помог своей команде открыть счет, затем сделал результативную передачу в заключительном игровом отрезке.

Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, он сделал 32 сейва, но не смог спасти свою команду от поражения.

В составе «Далласа» одну шайбу забросил Денис Гурьянов, дубль оформил Джейми Бенн. За «Тампу» дважды отличился Стивен Стэмкос. Российский форвард Александр Радулов провел на льду 16 минут, но не отметился результативными действиями.