Российский биатлонист Антон Бабиков поделился планами на ближайшее будущее. Он не попал в состав сборной России на чемпионат Европы, так как занял третье и седьмое места в спринтах на отборе в Ижевске.

«Я пытался найти календарный план, но не смог. Где его можно посмотреть? На сайте СБР? Как-то можно, да, через пень-колоду? Не знаю. Посмотрю», — сказал Бабиков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что в его планы входит выступление не только на чемпионате России, но и в других гонках. По мнению Бабикова, не стоит сидеть без стартов после длительной подготовки к сезону. Он также добавил, что хочет поддержать регион, который много в него вкладывает.

Напомним, Бабиков является трехкратным чемпионом Европы. В нынешнем сезоне он не попадает в команду ни на Кубок мира, ни на Кубок IBU.