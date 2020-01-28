Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает главный редактор «Иракский футбол» Али Нури на своей странице в «Твиттере», «сине-бело-голубые» близки к осуществлению трансфера. По информации источника, сделка может быть оформлена уже в ближайшие часы. Отмечается, что повлиять на приобретение Хади мог иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Iraqi Pro Players подтверждает информацию о том, что Хади продолжит карьеру в России, однако не уточняет, в каком именно клубе.

На данный момент 21-летний Сафа Хади выступает в составе клуба «Аль-Завра». С 2018-го года он вызывается в сборную Ирака, однако к настоящему моменту он провел лишь один матч за национальную команду.