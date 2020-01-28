Новый глава Департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи рассказал о своих задачах на занимаемой должности.

По словам Кашшаи, во всех странах у арбитров негативный имидж. Венгр отметил, что он ставит перед собой две основные задачи в России, первая из которых — это подготовка и развитие топ-арбитров. Кашшаи подчеркнул, что эта задача является приоритетной. Он пообещал провести ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Вторая задача, добавил Кашшаи, развивать резервы методом поиска судей в регионах и привлечения молодых людей в судейство. Он также считает, что необходимо создавать судьям положительный имидж, в ином случае мало кому захочется становиться арбитром.

«Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, «ошибка», я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придется его часто использовать в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кашшаи, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, о назначении Кашшаи стало известно 9 января. Он занял должность Александра Егорова, который сложил полномочия в декабре 2019 года. Работа Егорова подвергалась критике со стороны многих представителей российского футбола. Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем, а также потребовал его отставки в грубой форме.