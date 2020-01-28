Новый глава Департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи рассказал о задачах и преимуществах VAR.

По словам Кашшаи, работа судьи вызывает реакцию, только если совершается ошибка, а хорошее никого не волнует. Он отметил, что задача — убрать негатив, но прятать ошибки департамент не станет. Кашшаи подчеркнул, что даже VAR не исключит все ошибки, потому что видеоассистенты — это тоже люди.

Венгр добавил, что РФС сделает все возможное, чтобы пояснить, как работает VAR. Новый глава департамента считает, что главное избежать с помощью VAR тех трех-пяти серьезнейших ошибок, которые выпадают во время карьеры на долю каждого судьи и которые попадают в заголовки.

«Я был бы несказанно рад, если бы видеоповторы появились лет десять назад. Потому что тогда я избежал бы тех трех-четырех ошибок, которые совершил в своей карьере», — сказал Кашшаи, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, о назначении Кашшаи стало известно 9 января. Он занял должность Александра Егорова, который сложил полномочия в декабре 2019 года. Работа Егорова подвергалась критике со стороны многих представителей российского футбола. Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем, а также потребовал его отставки в грубой форме.