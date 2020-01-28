В команду выбраны три голкипера, это Игорь Бобков из «Авангарда», Тимур Билялов из «Ак Барса» из Александр Самонов из СКА.

В защитную линию отобраны восемь хоккеистов, в их числе Данила Галенюк из СКА, Рушан Рафиков из «Локомотива», Александр Романов и Богдан Киселевич из ЦСКА, Никита Лямкин из «Ак Барса», Артем Сергеев из «Салавата Юлаева», Григорий Дронов из «Металлурга» и Андрей Миронов из московского «Динамо».

В нападении сыграют Анатолий Голышев из «Автомобилиста», Артем Галимов и Дмитрий Воронков из «Ак Барса», Денис Зернов из «Авангарда», Кирилл Марченко, Иван Морозов и Василий Подколзин из СКА, Максим Мамин, Андрей Светлаков и Сергей Толчинский из ЦСКА, Григорий Денисенко, Артур Каюмов и Павел Кудрявцев из «Локомотива» и Александр Шаров из «Сибири».

Отметим, Шведские игры пройдут в рамках третьего этапа Еврохоккейтура с 6 по 9 февраля. 6-го числа наша команда встретится с Финляндией в в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.