Футбольный блогер и журналист Василий Уткин рассказал о зарплате нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

По словам Уткина, Кокорин переподписал контракт, когда находился в тюрьме, и был вопрос, в какой именно день он может это сделать. Журналист отметил, существует неофициальная и неопровергнутая информация, что при переходе в «Зенит» Кокорин получал пять миллионов долларов или евро в год.

«Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю», — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Сообщалось, что Александр Кокорин не хочет уходить в стан аутсайдера РПЛ и планирует поговорить с руководством об отмене аренды.