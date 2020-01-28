Менеджер американского чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича Джим Уолтер рассказал о планах своего клиента на предстоящие поединки.

По словам Уолтера, после того, как Миочич поправится, он надеется, что боец вернется в этом году в поединке, который имеет смысл, и против оппонента, которого он раньше не побеждал.

Менеджер добавил, что Миочич готов к защите пояса, и, возможно, у него появится возможность драться вне UFC.

«Стипе общался с Тайсоном Фьюри в Лас-Вегасе во время боя Конора Макгрегора», – сказал Уолтер, слова которого приводит BJPenn.

Ранее Даниэль Кормье потребовал у Миочича реванш в титульном бое, аргументируя это тем, что сам Кормье Миочичу возможность реванша предоставил.

Напомним, Тайсон Фьюри проведет реванш против Деонтея Уайлдера 22 февраля. Первый поединок завершился вничью.