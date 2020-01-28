2020 год принес пугающую новость: в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Болезнь стала причиной уже более сотни смертей и посеяла настоящую панику не только в Китае, но и во всем мире. Ситуация коснулась и спортивного мира.

Церемония обратного отсчета до Олимпиады отменена

В 2022-м году Пекин должен принять зимние Олимпийские игры, однако из-за вспышки коронавируса церемония старта обратного отсчета была отменена. Она должна была состояться на олимпийском стадионе «Птичье гнездо», но оргкомитет признал проведение мероприятие небезопасным. Организаторы подчеркнули, что вспышка вируса сейчас представляет слишком серьезную угрозу, поэтому проведение мероприятий, предваряющих старт Игр, пока невозможно.

«Куньлунь» не может играть на своей арене

Коронавирус повлиял и на Континентальную хоккейную лигу. Пекинский «Куньлунь» лишился возможности принимать домашние матчи на родной арене. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР приняло решение не проводить никаких соревнований в стране до апреля. ВХЛ объявила, что домашние матчи «Куньлуня» будут проходить на территории России. Тренер пекинского клуба Алексей Ковалев рассказал, что семьям хоккеистов предложили временно покинуть Китай. «Даже в команде предложили, чтобы жен и подруг с детьми вывезли из страны. Пусть они с нами отправятся на выезд в Россию, поживут в Москве и других городах», — сказал Ковалев.

Отменен турнир по профессиональному боксу в Хайкоу

2 февраля в Хайкоу должен был состояться турнир по профессиональному боксу, главным событием которого был бой за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

В Китае находились олимпийские чемпионы из России — Рахим Чахкиев и Алексей Тищенко, они тренировали местных спортсменов и готовили их к предстоящему турниру. Однако завершить работу Чахкиев и Тищенко не смогли: им пришлось срочно вернуться в Россию из-за вспышки китайской пневмонии, а турнир был отменен.

Неизвестно, состоится ли чемпионат мира по легкой атлетике

В марте в Нанкине должен состояться чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, однако в свете сложившейся ситуации нет никаких гарантий, что турнир действительно будет проведен. Власти приняли решение приостановить все спортивные соревнования до апреля, и если ситуация в стране не изменится, встанет вопрос об отмене чемпионата мира.

Ранее Китай уже отменил ряд турниров не только внутреннего, но и международного характера. Например, отборочный баскетбольный турнир среди женщин был перенесен в Сербию.

Организаторы надеются, что ситуация стабилизируется и чемпионат по легкой атлетике не придется переносить. Они указывают, на то что Нанкин находится в 280 милях от Уханя, центра вспышки. Однако непрерывный рост заболевших китайской пневмонией и погибших от неё пока не вселяет оптимизма.