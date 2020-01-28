Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия показала подарки мужа от погибшего баскетболиста Коби Брайанта.

В Instagram девушка опубликовала фото подписанной джерси и кроссовок. «Алексу, одному из величайших», — написано на джерси.

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной. Помимо Брайанта и его дочери Джинны погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в вертолете находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Отметим, в интернете появилась петиция, созданная баскетбольными болельщиками, в которой призывается изменить логотип НБА.