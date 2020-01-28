Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону, который будет проходить в Антхольце в период с 13 по 23 февраля.

Ранее сборная России установила антирекорд, не завоевав ни одной медали в 26 гонках на Кубке мира. Однако Губерниев уверен, что на чемпионате мира россияне смогут добиться успеха, так как тренеры профессионально подходят к делу.

«Думаю, что мы выиграем три медали! Не факт, что они будут золотыми, но я почему-то убежден, что, когда снизу нам постучат, начнется всплытие», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Комментатор считает, что женская сборная выступит успешнее, чем мужская. Однако и соперники не будут стоять на месте, подчеркнул Губерниев.