Петербургский «Зенит» пока вяло работает на трансферном рынке, но тем больше слухов вокруг команды. Собрали основные зимние трансферные новости о сине-бело-голубых.

На выход

Александр Кокорин («Сочи», аренда)

Аутсайдер РПЛ уже объявил о переходе нападающего до конца нынешнего сезона на правах аренды, но оказалось, что сам футболист и главный тренер «Зенита» Сергей Семак против такого трансфера. С момента объявления о сделке прошло уже семь дней, но до сих пор непонятно, где будет играть Кокорин, которого могут отправить даже в «Зенит-2» в случае неповиновения руководству петербуржцев.

Матиас Краневиттер («Монтеррей», свободный агент, официально)

Краневиттер — тот случай, когда уход состоялся официально. С аргентинцем был расторгнут контракт, и он со спокойной душой уехал в Мексику играть за местный клуб. Странно только одно: почему петербуржцы не продали Краневиттера в «Монтеррей», а отпустили бесплатно, если соглашение игрока истекало только через полтора года?

Эмилиано Ригони («Сампдория», «Ривер Плейт»)

Пока аргентинец на правах аренды играет в «Сампдории», в которой ему предоставляется крайне мало времени. В 2020 году, например, он вообще ни разу не выходил на поле. Генуэзский клуб арендовал Ригони с правом выкупа, но обязательство вступит в силу, если он проведет за клуб хотя бы 20 игр, а на его счету сейчас восемь. Однако при такой статистике аргентинцем интересуется «Ривер Плейт», поэтому футболист может вернуться на родину.

Роберт Мак («Бешикташ»)

Словацкий вингер не пользуется большим доверием у Сергея Семака, но стамбульский «Бешикташ» все же заинтересован в его приобретении. Сообщается, что представители клуба встретились с агентом Мака и ведут переговоры.

Сердар Азмун («Лацио», «Кристал Пэлас»)

Вряд ли иранца отпустит руководство «Зенита», но факт интереса к нему клубов Серии А и АПЛ, вероятно, был. В покупке Азмуна были заинтересованы римский «Лацио» и английский «Кристал Пэлас», но до конкретики так и не дошло.

На вход

Бауыржан Исламхан (Свободный агент)

Казахстанский футболист полностью прошел первый сбор с сине-бело-голубыми, а по его истечении покинул расположение клуба. Что будет дальше — неизвестно. Вполне вероятно, что форму «Зенита» он больше не наденет, так как Сергею Семаку не подошел. Но не исключено, что казахстанец присоединится к команде на втором сборе.

Сафа Хади («Аль-Завра»)

Вполне вероятно, что в РПЛ может появиться первый футболист из Ирака, а станет им 21-летний полузащитник сборной и клуба «Аль-Завра» Сафа Хади. Как сообщается в иракских СМИ, повлиять на приобретение Хади может иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Морган Сансон («Марсель»)

СМИ сообщают, что этот футболист рассматривается скаутами петербургского клуба как один из первых номеров в шорт-листе. Французский футболист интересен и руководству, и тренерскому штабу «Зенита».

Дуе Чалета-Цар («Марсель»)

Одноклубник Сансона уже приезжал в Россию, где завоевал серебряные медали чемпионата мира по футболу. Чалета-Цар выступает на позиции защитника, и сумма трансфера за хорвата может составить около 25 миллионов евро. Помимо «Зенита», на игрока претендуют «Валенсия» и «Герта».

Себастьян Андерссон («Унион»)

Шведский нападающий новичка немецкой Бундеслиги попал в сферу интересов петербургского клуба и все той же «Валенсии», однако сам он не планирует уходить из «Униона». Если его команда не вылетит из чемпионата Германии, что очень вероятно, контракт Андерссона автоматически будет продлен, а потому трансфер придется отложить.

Симоне Дзадза («Торино»)

В игроке сборной Италии был заинтересован уже не один клуб РПЛ, и нет уверенности, что «Зенит» сможет заинтересовать Дзадза. В то же время вряд ли итальянец сильно нужен петербуржцам, поэтому этому союзу, скорее всего, не быть.