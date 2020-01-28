Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он встречался с 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сангреном и одержал победу в пяти сетах со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Федерер отметил, что начал чувствовать уверенность по ходу матча, поэтому стал просто играть. По мнению швейцарца, он смог одержать победу за счет хороших подач, особенно в концовке встречи.

«Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад», — сказал Федерер в интервью после окончания поединка.

Следующий соперник Федерера еще не определен, им станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Милош Раонич (Канада).

Напомним, действующим чемпионом Australian Open является Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.