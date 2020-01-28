Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает журналист Хайо Зеппельт.

В 2014-м году Дюрр был пойман на употреблении эритропоэтина и дисквалифицирован на два года. Отбыв отстранение, он вернулся в профессиональный спорт. В январе 2019-го года Дюрр дал интервью телеканалу ARD и рассказал о допинге в лыжных гонках.

На основе предоставленной информации полиция начала расследование и установила, что на чемпионате мира в Зеефельде лыжники используют кровяной допинг. Правоохранительные органы провели антидопинговый рейд и застали спортсменов прямо за переливанием крови.

Стало известно, что спортивный врач Марк Шмидт, в посредничестве с которым обвинялся Дюрр, на протяжении многих лет помогал спортсменам нарушать антидопинговые правила и не попадать под контроль.