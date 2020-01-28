Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что число биатлонистов, проходящих централизованную подготовку к следующему сезону, может быть сокращено в два раза.

В нынешнем сезоне команда установила антирекорд, не завоевав ни одной медали в 26 гонках на кубке мира. Перед стартом сезона мужская и женская сборные включали по 16 биатлонистов.

По мнению Драчева, если изменить ситуацию к чемпионату мира не получится, то придется оценивать ее более глобально. «Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечёт определённые изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

Драчев подчеркнул, что СБР анализирует не только собственную работу, но и старается понять причину хороших результатов других ведущих команды, чтобы понимать, по какой методике надо действовать. Однако не все методы, подходящие для других сборных, могут подойти России: например, французы тренируются только на высоте, а россияне — на равнине.