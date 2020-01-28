Норвежский тренер Уле Мортен Иверсен, отец двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Эмиля Иверсена, обеспокоен состоянием сына. Ранее тот назвал свою физическую форму «катастрофой».

«Самое глупое сейчас — это упорно тренироваться. Отдых — это самое простое решение. Обычно именно он и нужен. Если у него есть противопоказания по здоровью, то он не должен выступать», — сказал Иверсен-старший, слова которого приводит Dagbladet.

По мнению тренера, Эмилю необходимо прислушаться к мнению врачей, если он действительно чувствует себя плохо.

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) Иверсен не смог завершить скиатлон и досрочно сошел с дистанции. На следующий день он не прошел квалификацию спринтерской гонки, заняв 37-е место. Ранее он снялся с многодневки «Тур де Ски» из-за болезни.