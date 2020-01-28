Нападающий «Айовы Уайлд» Александр Хованов считает, что в следующем сезоне Кирилл Капризов будет играть за «Миннесоту Уайлд».

«Думаю, уже ни для кого не секрет, что Кирилл в следующем сезоне будет выступать за «Миннесоту». Надеюсь, он на меня не обидится, что я это сказал. Но делать из этого какую-то интригу, мне кажется, нет смысла», — сказал Хованов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Хоккеист добавил, что часто переписывается с Капризовым, тот много расспрашивает об Америке. Хованов выразил надежду, что их поставят в одно звено.

Напомним, на данный момент Капризов выступает в КХЛ и защищает цвета московского ЦСКА, ранее он играл в составе новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева». На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.