Полузащитник «Пачуки» Эухенио Пичуто Пуга получил тяжелую травму в матче против «Леона» в третьем туре мексиканского чемпионата.

17-летний футболист впервые играл на взрослом уровне. Он вышел на замену на 59-й минуте матча, когда его команда проигрывала с разгромным счетом 0:3. Дебют полузащитника получился неудачным: он провел на поле всего девять минут.

В одном из игровых эпизодов Пуга попытался дотянуться до мяча, однако неудачно приземлился на опорную ногу и сломал ее. Юный футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли с газона в слезах.

После выхода 17-летнего игрока на поле у «Пачуки» не осталось замен, поэтому команда отыграла оставшиеся полчаса в меньшинстве. Счет остался прежним — 3:0 в пользу «Леона».