Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр получил 15 месяцев тюрьмы условно за участие в допинговых скандалах. Но с его помощью были обнаружены нарушители, занимавшиеся переливанием крови на чемпионате мира в Зеефельде.

Кто такой Дюрр и за что он наказан?

В олимпийском сезоне 2014 года мало кому известный Дюрр внезапно блеснул, став третьим в общем зачете «Тур де Ски». В Сочи австриец стремился уцепиться за призовые места и даже вернулся домой прямо во время Игр, чтобы подготовиться к марафону. Но завоевать медаль было не суждено: Йоханнес узнал, что его допинг-проба дала положительный результат на эритропоэтин — самый непростительный из запрещенных препаратов.

Дюрр добросовестно отбыл положенную двухлетнюю дисквалификацию, но вернуться в спорт оказалось не так просто. После громкого скандала начала 2000-х австрийцы очень серьезно относятся ко всем нарушениям. Местная федерация была против возвращения Дюрра и отказала ему в финансировании. Спортсмен пытался собрать деньги путем краудфандинга, но ничего не вышло. Тогда он принял сложное для себя решение — рассказать правду.

Йоханнес дал большое интервью телеканалу ARD, который хорошо знаком российским зрителям: именно он снимал документальные фильмы о допинге в России. ARD выпустил сюжет, посвященный Дюрру, из которого выяснилось, что он не только употреблял эритропоэтин, но и проводил манипуляции со своей кровью.

При чем тут Зеефельд?

На чемпионате мира в Зеефельде Дюрр не участвовал: к радости австрийских тренеров, он не попал в сборную. Спортивный директор команды Маркус Гандлер не скрывал, что доволен отсутствием Дюрра. «Он говорил так много гадостей, к тому же он не так хорош, теперь мы можем сосредоточиться на других кандидатурах. Я доверял ему до Олимпиады в Сочи, но теперь это в прошлом», — сказал он.

Несмотря на то, что Йоханнес не смог стать героем чемпионата мира, он прочно связал свое имя с турниром в Зеефельде. Именно по наводке Дюрра полиция совершила антидопинговый рейд и накрыла спортсменов, переливающих кровь.

Они занимались махинациями с кровью в здании, замаскированным под парикмахерскую. Когда к ним нагрянули правоохранители, один из лыжников как раз делал себе переливание — оправдаться после такого было бы просто невозможно. В список нарушителей попали девять человек: не только лыжники и персонал, но и медик, который помогал атлетам оставаться безнаказанными. Выяснилось, что спортивный врач Марк Шмидт на протяжении нескольких лет помогал лыжникам и атлетам из других видов спорта использовать кровяной допинг и избегать контроля.

Дюрр был обвинен в посредничестве между врачом Шмидтом и спортсменами, употреблении допинга, а также нарушении законов Австрии о мошенническом присвоении средств спонсоров. В сентябре 2019-го года Йоханнес получил пожизненную дисквалификацию и даже не стал пытаться её оспорить.

Что с остальными нарушителями Зеефельда?

Одним из участников того скандала стал известный казахстанский лыжник Алексей Полторанин. Он и раньше подозревался в допинге, но сумел выйти сухим из воды и продолжить соревноваться. В Австрии он был пойман вместе с остальными, после чего долго не выходил на связь. В ноябре минувшего года было объявлено, что он получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) также дисквалифицировала эстонцев Карела Таммьярва, Андреасса Веерпалу и Алго Керпа, все они обвиняются в переливании крови.

Австрийские лыжники Доминик Бальдауф и Макс Хауке тоже получили по четыре года. Вернуться в спорт они смогут не ранее 28 февраля 2023-го. Именно Хауке стал тем спортсменом, которого правоохранители застигли на месте преступления в момент, когда он переливал кровь сам себе.