Чемпион Australian Open Новак Джокович вышел на четвертьфинальный матч турнира в куртке с надписью в память о погибшем Коби Брайанте.

На куртке были написаны инициалы легендарного футболиста и номера, под которыми он провел карьеру, а также изображено сердце.

После игры теннисиста спросили о Брайанте. По словам Джоковича, Коби вдохновлял его и многих людей по всему миру, а последние десять лет у них были личные отношения.

«Он был моим наставником, моим другом. Это ужасно», – сказал Джокович, после чего заплакал.

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной. Помимо Брайанта и его дочери Джинны погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в вертолете находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян