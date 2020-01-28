Чемпион Australian Open Новак Джокович вышел на четвертьфинальный матч турнира в куртке с надписью в память о погибшем Коби Брайанте.
На куртке были написаны инициалы легендарного футболиста и номера, под которыми он провел карьеру, а также изображено сердце.
KB
8⃣💛2⃣4⃣💜#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/XfjKUWSv0m
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020
После игры теннисиста спросили о Брайанте. По словам Джоковича, Коби вдохновлял его и многих людей по всему миру, а последние десять лет у них были личные отношения.
«Он был моим наставником, моим другом. Это ужасно», – сказал Джокович, после чего заплакал.
Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной. Помимо Брайанта и его дочери Джинны погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в вертолете находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян
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