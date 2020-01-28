Тяжелый форвард петербургского «Зенита» Андрей Зубков не сможет помоч своей команде в матче Евролиги против каталонской «Барселоны» из-за травмы.

Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что баскетболист получил повреждения мышцы бедра, но травма не носит серьезного характера, а восстановление россиянина займет до недели.

Ранее травму получил польский форвард «Зенита» Матеуш Понитка, который повредил связку голеностопного сустава. Игрок травмировался в первой десятиминутке встречи с УНИКСом, после чего поляк не смог продолжить матч. Восстановление должно занять до полутора месяцев.

Отметим, после 14 матчей команда Джоана Плазы идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, одержав шесть побед и потерпев восемь поражений.