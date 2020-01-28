В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» дома одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2.

В составе хабаровчан по шайбе забросили Кирилл Рассказов с передач Павла Турбина и Игоря Руденкова на 2-й минуте, Владислав Ушенин с передачи Вячеслава Ушенина на 13-й минуте, Александр Горшков с передач Глеба Корягина и Вячеслава Ушенина на 50-й минуте и Игорь Руденков с передач Михала Йордана и Данила Файзуллина на 52-й минуте.

У уфимцев отличились Дмитрий Кугрышев с передач Александра Кадейкина и Захара Арзамасцева на 33-й минуте и Линус Умарк в большинстве с передач Филипа Ларсена и Сакари Маннинена на последней минуте встречи.

После 51 матча команда Александра Гулявцева идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 46 очков. Подопечные Николая Цулыгина занимают шестую строчку с 57 баллами, сыграв на один матч больше.

Отметим, в последний раз «Амур» побеждал в прошлом году: 29 декабря во Владивостоке был обыгран «Адмирал».