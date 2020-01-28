Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал ситуацию, связанную с возможным уходом Александра Кокорина из петербургского клуба.

По словам Боярского, Семак рассчитывал на Кокорина, который не поехал в «Сочи» и играет практически бесплатно. Актер считает, что Кокорина надо оставить. Боярский отметил, он не в курсе всех тонкостей про перевод в дубль и не исключает, что это временное явление. Однако ожидания Боярского связаны с тем, что эта ситуация изменится.

«Пока что там идут какие-то подковёрные игры. Ну да бог с ним, не печальтесь, всё будет нормально», — сказал Боярский, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Александр Кокорин рассказал о своем будущем в клубе с берегов Невы.

Напомним, сообщалось, что Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды, однако сам футболист отказался от трансфера.