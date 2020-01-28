Российский теннисист Андрей Рублев отказался от участия в турнире категории АТР 250 в Монпелье (Франция).

Также с соревнований снялся вторая ракетка Италии Фабио Фоньини. Вместо них в основной сетке турнира выступят представитель Казахстана Михаил Кукушкин и француз Пьер-Юг Эрбер.

Напомним, на старте нынешнего сезона Рублёв завоевал два трофея. Когда сборная России выступала на АТР Cup, он играл на турнире АТР 250 в Дохе (Катар) и одержал победу в финале. Затем он отправился в Аделаиду (Австралия), где взял еще один титул на аналогичном по статусу турнире.

На Открытом чемпионате Австралии Рублев дошел до четвертого круга, но не смог выйти в четвертьфинал, уступив немцу Александру Звереву. В предыдущих матчах турнира он обыграл Кристофера О’Конелла, Юити Сугиту и Давида Гоффена.