Отчим нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинова отреагировал на слова жены футболиста Дарьи Валитовой, которая заявила, что ее муж будет выступать за дубль сине-бело-голубых.

«Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду «Зенита»? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно», — сказал Логинов, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды, однако сам футболист отказался от трансфера.

Отметим, жена Кокорина Дарья Валитова рассказала, что сегодня Александру сообщили о том, что так как он отказался выступать за «Сочи», футболист продолжит карьеру в «Зените-2», где будет тренироваться и играть до конца сезона.