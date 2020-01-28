Датский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал футболистом миланского «Интера».
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Отмечается, что соглашение нерадзурри с датчанином подписано на четыре с половиной года, до 30 июня 2024-го.
🚨 | ANNOUNCEMENT
Milano: your elegance is about to meet its match.
👉 https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone ⚫🔵 pic.twitter.com/on6q0fIVvP
— Inter (@Inter_en) January 28, 2020
Ранее СМИ сообщали, что «Тотенхэм» и «Интер» согласовали переход 27-летнего полузащитника за 20 миллионов евро. Отмечалось, что два миллиона от этой суммы получит амстердамский «Аякс». Также известно, что сам Кристиан Эриксен будет получать в команде Антонио Конте 10 миллионов евро в год, став тем самым вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов Серии А после Криштиану Роналду.
Напомним, ранее «Интер» приобрел футболиста «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, который отдал голевую передачу в первом же матче.
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