Датский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал футболистом миланского «Интера».

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Отмечается, что соглашение нерадзурри с датчанином подписано на четыре с половиной года, до 30 июня 2024-го.

🚨 | ANNOUNCEMENT

Milano: your elegance is about to meet its match.

👉 https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone ⚫🔵 pic.twitter.com/on6q0fIVvP

— Inter (@Inter_en) January 28, 2020