Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет матч с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.

Встреча пройдет сегодня, 29 января, и начнется в 4:30 по московскому времени. Теннисистки сыграют между собой на «Род Лейвер Арене» Мельбурн Парка.

Ранее эти теннисистки пять раз играли друг с другом, четыре победы на счету у Мугурусы, один раз выигрывала Павлюченкова. Сейчас россиянка занимает 30-ю строчку в рейтинге 52 недель WTA, Мугуруса располагается на 32-й строчке.

В предыдущем раунде Анастасия Павлюченкова выбила из борьбы немку Анжелику Кербер, на более ранних стадиях россиянка победила сербку Нину Стоянович, американку Тэйлор Таунсенд и чешку Каролину Плишкову.

Гарбинье Мугуруса выбила из турнира Кики Бертенс, Элину Свитолину, Айлу Томлянович и Шелби Роджерс.