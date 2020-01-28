Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею назвал состав команды на турнир Kaufland Cup в Словакии.

В команду выбраны три голкипера, это Алексей Мельничук из СКА, Илья Коновалов из «Локомотива» и Иван Федотов из «Трактора».

В защитную линию отобраны восемь хоккеистов, в их числе Николай Демидов из «Сибири», Даниил Мисюль из «Локомотива», Даниил Пыленков из «Витязя», Даниил Мироманов из СКА, Вадим Кудако и Макар Хабаров из «Северстали», Аким Тришин из «Спартака» и Александр Яковенко из финского «Юкурита».

В нападении сыграют Артем Манукян из «Авангарда», Артем Швец-Роговой из СКА, Павел Порядин из «Нефтехимика», Илья Талалуев из «Спартака», Данила Моисеев из «Витязя», Егор Морозов из «Северстали», Никита Ртищев и Максим Соркин из ЦСКА, Павел Дорофеев из «Металлурга», Кирилл Слепец из рижского «Динамо», Илья Круглов из московского «Динамо», Николай Коваленко из «Локомотива» и Родион Амиров из «Салавата Юлаева».

Отметим, Kaufland Cup пройдет в словацком городе Попрад с 6 по 8 февраля. Сборная России проведет матчи с хозяевами турнира и со сборной Белоруссии.