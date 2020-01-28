Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Швейцарии, заняв третье место в мужской эстафетной гонке. Турнир проходит в Ленцерхайде.

В составе сборной России бежали Олег Домичек, Алексей Зубарев и Алексей Ковалев, каждый из них преодолел дистанцию в 7,5 километров. От лидеров на финише россияне отстали на 1 минуту и 37 секунд, использовав по ходу гонки 10 дополнительных патронов.

Выиграла эстафетную гонку у мужчин сборная Норвегии, за нее бежали Мартин Улдаль, Мортен Торнблад Самейен и Мартин Невланн. Дистанцию норвежская тройка преодолела за 1 час, 4 минуты и 7 секунд, использовав на рубежах 6 дополнительных патронов. Серебро гонки у сборной Чехии, которая проиграла лидерам 1 минуту и 15,7 секунды.

Чуть позднее сегодня, 28 января, в Ленцерхайде в рамках ЮЧМ состоится женская эстафетная гонка.