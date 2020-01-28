Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал юристов и руководство РПЛ за досрочное переизбрание Сергея Прядкина главной лиги.

По словам Колоскова, он не удивлен, что результаты перевыборов отменили. Он не понимает, куда смотрели юристы и руководство лиги. Колосков считает, что они не знают основ взаимодействия между лигой и национальной ассоциацией.

«Сейчас все поставили на свои места, это совершенно справедливо», — сказал Колосков, слова которого приводит Sport24.

Ранее Колосков делал противоположные заявления. Почетный президент РФС говорил, что информация о признании нелегитимным переизбрание Прядкина больше похожа на фантазию или утку, а решение о переизбрании надо уважать.

Напомним, президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Клубы единогласно приняли решение переизбрать фунционера на пять лет, однако Российский футбольный союз признал итоги голосования недействительными.