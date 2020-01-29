Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предлагал московскому ЦСКА купить норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

Это произошло в январе 2018 года, когда «Мольде», в котором тогда тренировал Сульшер и играл Холанд, тренировался в Кампоаморе по соседству с ЦСКА. Пресс-служба армейцев взяла интервью у норвежского тренера, спросив у него о самом перспективном футболисте «Мольде».

«Эрлинг будет топ-страйкером. Слышал, что ЦСКА сейчас ищет нападающего. Присмотритесь к нему, это фантастический игрок», — сказал тогда Сульшер.

Отметим, в том сезоне Холанд провел в составе «Мольде» 20 матчей, забив четыре гола. Трансферная стоимость игрока оценивалась в 300 тысяч евро.

В данный момент норвежец выступает в дортмундской «Боруссии». За первые два матча он забил пять мячей.