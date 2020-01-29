Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева подать в отставку.

Слова Тихонова цитирует портал Sport24. «Все, что говорит Драчев — это бред безграмотного человека. Все, что ему нужно сказать: «Я подаю в отставку!», — отметил эксперт, добавив, что это станет самым большим подарком российскому биатлону и российским болельщикам.

По мнению Тихонова, в следующем году Драчев не будет президентом, если ему совести хватит избираться. «Мы же видим, что творится. У меня на сайте висят его уголовные дела, так что его ждет другая жизнь», — отметил Тихонов, добавив, что нынешнее руководство довело биатлон до такого состояния и продолжает это делать.

Напомним, Владимир Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с 2018 года.