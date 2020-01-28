Российский лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков был дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии 26 января.

Стало известно, что Легкова дисквалифицировали за нарушение правил классической техники лыжного хода: в заключительный подъем Ла Каската россиянин забирался коньковым ходом. Об этом заявил глава Visma Ski Classics Дэвид Нильссон, чьи слова приводит телеграм-канал «На 25-м километре».

Напомним, Александр Легков финишировал на марафоне «Марчалонга» на 56-й строчке, на семь минут отстав от победителя гонки. Спустя некоторое время фамилия Легкова пропала из финишных списков марафона. Лучшим из россиян в гонке стал Максим Вылегжанин, он финишировал 11-м.