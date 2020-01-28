Американская компания-экипировщик Nike приняла решение убрать всю продукцию легендарного баскетболиста Коби Брайанта из онлайн-магазина.

На сайте опубликовано сообщение в честь погибшего игрока, которое гласит, что Коби оказал неизмеримое влияние на мир спорта и баскетбольное сообщество.

«Его любили в семье Nike. Мы будем очень скучать по нему», – говорится на сайте.

Nike не сообщает об остановке продаж и их возобновлении. По информации Complex, крупного ритейлера Foot Locker попросили вернуть именную продукцию Брайанта Nike с целью удержать посредников от получения прибыли.

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной. Помимо Брайанта и его дочери Джинны погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в вертолете находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.