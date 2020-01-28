Российский футбольный тренер Андрей Тихонов высказал свое мнение о нападающем петербургского «Зенита» Александре Кокорине.

В прямом эфире «Матч ТВ» Тихонов отметил, что таких футболистов, как Кокорин, терять нельзя. «Саша Кокорин — украшение нашего чемпионата. У нас и так практически нет российских нападающих, а это отличный футболист», — сказал Тихонов, добавив, что у Кокорина был тяжелый год, но его надо возвращать в футбол как можно быстрее, помогать ему.

«Кокорин — состоявшийся футболист с большим именем, он мог бы играть и в Европе», — заявил эксперт.

Напомним, Александр Кокорин отказался переходит в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды, жена футболиста Дарья Валитова рассказала, что руководство отправило футболиста в «Зенит-2».