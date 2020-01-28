ATP объявила, что четыре «Челленджера», которые были запланированы на март в Китае, не состоятся.

Отмечается, что причиной стала эпидемия коронавируса, разразившаяся в стране.

Ранее эпидемия коронавируса внесла коррективы в проведение мероприятий, которые должны были предварять старт Олимпийских игр 2022 года. Оргкомитет отменил церемонию старта обратного счета до соревнований.

Кроме того, футбольный клуб «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на тренировочном сборе в Марбелье, а пекинский «Куньлунь» лишился возможности принимать домашние матчи на родной арене. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР приняло решение не проводить никаких соревнований в стране до апреля.

По последним данным, в Китае 4500 заболевших и 106 погибших от вируса.