Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не сможет принять участие в чемпионате Норвегии 2020 года. Турнир стартует в Коннеруде 30 января.

Как сообщил тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум, сейчас Клэбо чувствует себя не полностью здоровым, он не готов на 100 процентов, чтобы соревноваться.

Слова Носсума цитирует TV2.no. «Сейчас важно, чтобы у него было несколько дней более спокойных нагрузок, чтобы попытаться вернуть тело в хорошую форму», — отметил тренер, добавив, что сейчас они должны обращать внимание на сигналы от организма.

Напомним, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе Йоханнес Клэбо не завершил скиатлон, сойдя во время гонки. На следующий день норвежец стал победителем спринтерской гонки классическим стилем.