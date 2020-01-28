Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул СИЗО города Анапа после семи суток ареста за пьяный дебош. Об этом сообщает Life.

Ранее сообщалось, что суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

После инцидента главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн выразил беспокойство состоянием бойца ММА Александра Емельяненко и предложил свою помощь.

Напомним, последний поединок с участием 38-летнего Емельяненко состоялся 29 ноября текущего года. Боец одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Встреча проходила по правилам бокса.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.