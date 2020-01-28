Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул СИЗО города Анапа после семи суток ареста за пьяный дебош. Об этом сообщает Life.

Александр Емельяненко выходит из СИЗО Анапы pic.twitter.com/YIgLPB35ve — Александр (@optaluna) January 28, 2020

Ранее сообщалось, что суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

После инцидента главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн выразил беспокойство состоянием бойца ММА Александра Емельяненко и предложил свою помощь.

Напомним, последний поединок с участием 38-летнего Емельяненко состоялся 29 ноября текущего года. Боец одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Встреча проходила по правилам бокса.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.