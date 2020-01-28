Российская биатлонистка, призер чемпионата мира Наталья Сорокина поделилась мнением по поводу изменения подхода к спортсменам в сборной России.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Сорокина отметила, что в нынешней ситуации с командой трудно сразу что-то поменять. «Поначалу, когда только закончила карьеру, хотелось ругаться, слушая жалобы девочек — то болит, это болит…», — отметила экс-спортсменка, добавив, что в ее время биатлонистки боялись жаловаться на что-то, выходили на трассу с соплями и кашлем и показывали результат.

«Я с растянутыми связками бегала на Кубке мира и молчала. Понимала, что меня могут куда-то отправить и я не побегу больше на Кубке мира», — сказала Сорокина, отметив, что в последние года наблюдается тенденция пропускать этапы и беречь себя, чего раньше не было.

Напомним, следующий старт для российских биатлонистов — чемпионат мира в Антхольце. На Кубке мира последние 26 гонок спортсмены отбегали без медалей.