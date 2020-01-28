Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, чем занимался в СИЗО.

По словам Емельяненко, в СИЗО он прекрасно провел время.

«Спал, ел, ел, спал», — заявил Емельяненко, слова которого приводит канал «360».

Он добавил, что будет готовиться к бою с Исмаиловым, и у него еще есть два месяца.

Ранее стало известно, что Емельяненко покинул СИЗО города Анапа после семи суток ареста за пьяный дебош.

Напомним, суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

Последний поединок с участием 38-летнего Емельяненко состоялся 29 ноября текущего года. Боец одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Встреча проходила по правилам бокса.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.