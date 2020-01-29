Российская биатлонистка, призер чемпионата мира Наталья Сорокина поделилась ожиданиями от грядущего чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В прямом эфире «Матч ТВ» Сорокина заявила, что во время последнего этапа Кубка мира в словенской Поклюке у нее была тревога, а сейчас ей спокойно. «Есть ощущение, что все будет хорошо. Нет, это не равнодушие», — отметила эксперт.

По мнению Сорокиной, больших шагов сборная России сделать не успеет, однако видно, что у биатлонистов сохранилось желание и они хотят продолжать работать, а также знают, что им нужно многое сделать. «К чемпионату мира картина, думаю, будет совсем иная», — заключила Сорокина.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует 13 февраля.