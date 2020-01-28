Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на заявление Екатерины Макаровой о завершении спортивной карьеры.

Слова Тарпищева цитирует портал РИА Новости. Глава ФТР отметил, что плохо относится к решению теннисистки, поскольку она могла еще играть. «Была надежда, правда, слабая, что она сыграет на Олимпиаде в Токио», — сказал Тарпищев, добавив, что у теннисистки защищенный рейтинг в паре и она могла бы спокойно ехать на игры.

Тарпищев также добавил, что у Макаровой есть проблемы с ахилловым сухожилием, и возможно, это стало причиной завершения карьеры. «На мой взгляд, она рано заканчивает карьеру», — заключил Тарпищев.

В 2016 году Екатерина Макарова стала чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, выиграв турнир в парном разряде с Еленой Весниной. Последним турниром в карьере для Екатерины Макаровой станет SPb Ladies Trophy в феврале 2020 года, на котором пройдет чествование спортсменки.